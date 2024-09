Motorista atropela clientes após funcionário se negar a vender bebida

- Foto: Redes sociais

Um motorista atropelou pessoas que bebiam em frente a uma distribuidora de bebidas, em Goiânia, porque o funcinonário teria negado vender bebidas para ele. O motorista foi preso, mas, segundo a Polícia Civil, ele foi liberado após prestar depoimento, pois não houve prisão em flagrante.

O caso aconteceu na noite de sábado, 24. Tudo começou após uma discussão com o funcionário. Na sequeência, o homem quebra algumas mesas da distribuidora. Depois, entra dentro do carro e joga o veículo, em alta velocidade, para cima dos clientes da distribuidora.

As pessoas saem correndo, assustadas com a situação. Uma mulher chega a levar as mãos na cabeça, enquanto um homem tenta conter o carro jogando um cesto de lixo. Apesar de tudo isso, algumas pessoas foram atingidas.

Segundo a PM, o funcionário da distribuidora se negou a vender bebidas para o motorista porque o estabelecimento já estava fechando. Mas, como o homem não aceitou a resposta, eles começaram a discutir. Depois disso, houve o atropelamento, tendo o motorista fugido na sequência.



Na manhã de domingo, 25, os policiais conseguiram localizar o suspeito em um comércio onde ele é proprietário e o levaram para a Central de Flagrantes. Segundo a PM, o homem tem antecedentes por tráfico de drogas e dano.