'Crueldade': filho é preso por bater nos pais no interior da Bahia

O filho de dois idosos foi preso em flagrante pela 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) após uma denúncia de agressão na cidade de Itagimirim, nesta sexta-feira, 22. O suspeito, que também é investigado por abusos contra a mãe, agiu com violência contra os pais, incluindo uma nova agressão relatada pelo pai no momento da prisão.

De acordo com o delegado Wendel Ferreira, coordenador da 23ª Coorpin, o suspeito tentou fugir ao perceber a chegada dos investigadores, mas foi detido em um endereço fornecido pela denúncia. “Durante a ocorrência, o pai confirmou a veracidade da denúncia, mostrando uma lesão na mão esquerda e relatando que havia sofrido uma nova agressão”, explicou o delegado.

O homem detido permanece à disposição da Justiça, enquanto o irmão, que também está sendo investigado por abusos contra a mãe, será interrogado em breve. As investigações sobre o abuso sexual realizado pelos dois filhos contra a mãe já foram iniciadas pela polícia.