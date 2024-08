Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Eunápolis

Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre 38 e uma bolsa contendo drogas - Foto: Divulgação - Ascom/PCBA

Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira, 21, em Eunápolis, suspeito de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e resistência. Segundo a Polícia Civil, a prisão é resultado de investigações sobre o desaparecimento de pessoas sequestradas por traficantes na região.



A ação realizada hoje teve como objetivo esclarecer o desaparecimento de duas pessoas, ocorrido em julho deste ano. Com as investigações, a polícia identificou um dos suspeitos e localizou um ponto de tráfico de drogas no bairro Paquetá.

De acordo com a polícia, ao perceber a aproximação dos policiais, o homem fugiu em direção a uma área de mata, trocando tiros com os investigadores. Ele foi atingido e imediatamente socorrido para o Hospital Regional de Eunápolis. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre 38 e uma bolsa contendo drogas. O material foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). As diligências terão desdobramentos para esclarecer o crime e identificar todos os envolvidos.