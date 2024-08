Adolescente de 16 anos é apreendido por matar esposa de 14

Hyara e seu então marido, um adolescente de 14 anos, suspeito do crime - Foto: Reprodução

Foi apreendido nesta quinta-feira, 22, o adolescente de 16 anos suspeito pela morte de sua então esposa, a cigana Hyara Flor dos Santos Alves, de 14 anos, ocorrida em julho de 2023. A apreensão do menor, que aconteceu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão e internação provisória, ocorreu no bairro Quintas do Sul, em Itapetinga, no Médio Sudoeste baiano.

Veja mais

>> Morte de Hyara Flor completa um ano: relembre o caso e as reviravoltas

>> Caso Hyara Flor: delegada detalha investigação sobre morte da cigana

>> Polícia encontra esconderijo de suspeito de matar cigana de 14 anos

Segundo a Polícia Civil, a ordem judicial foi expedida pela comarca de Guaratinga, cidade onde o crime aconteceu. As investigações sobre o caso foram concluídas e o inquérito policial já foi remetido ao Ministério Público, com o indiciamento do adolescente, cujo perfil genético foi identificado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) na arma do crime. Ele foi indiciado pelo ato infracional análogo ao crime de feminicídio.

Após a apreensão, o adolescente foi submetido aos exames de lesões de praxe e está à disposição da Vara da Infância e Juventude.

Lembre o caso

Hyara Flor, de 14 anos, foi morta no dia 06 de julho de 2023, após ser baleada no queixo, dentro da casa em que ela vivia com o marido. A adolescente chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal de Guaratinga.

Dentro da casa, foi encontrada uma pistola calibre 380, com dois carregadores e munições. Os objetos foram apreendidos e encaminhados à perícia.

A necropsia do corpo provou que o tiro fez com que a garota asfixiasse no próprio sangue, até a morte.

O crime aconteceu apenas 45 dias após o casamento de Hyara com outro adolescente, que assim como, na época tinha 14 anos, e que também faz parte da comunidade cigana.