População da Bahia cairá em 2035 e será a 2ª mais velha do país em 2070

Pessoas andando na Avenida Sete, em Salvador - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Em 2070, a Bahia será o segundo estado mais envelhecido do país, com 3 vezes mais idosos do que pessoas de até 14 anos e uma idade média de 49,7 anos. Essa é a projeção revelada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira, 22, através das Projeções das Populações do Brasil e das Unidades da Federação 2000-2070, com data de referência em 1º de julho de cada ano civil.

A população do estado já deve começar a diminuir em 2035, com um processo de envelhecimento mais intenso que no resto do Brasil.

Em 2024, projeta-se que a Bahia tenha uma proporção de idosos (15,6%) menor do que o Brasil como um todo (16,1%) e a 9ª entre as 27 unidades da Federação. Em 2070, os 40,3% de idosos no estado deverão superar o índice nacional (37,8%) e se tornar o 2º maior, só abaixo, mas muito próximo, do Distrito Federal (40,4%).

Deverá ocorrer o mesmo com o índice de envelhecimento, que mostra o número de pessoas idosas para cada 100 pessoas de até 14 anos de idade.



Em 2024, o índice na Bahia é de 79,7 idosos por 100 pessoas até 14 anos, um pouco menor do que o nacional (81,3/100) e o 8º do país. Em 2070, deverá haver, no estado, três vezes mais idosos do que pessoas de até 14 anos de idade: 352,2 para cada 100, frente a 316,2 por 100 no Brasil como um todo.

Já a idade média da população baiana, que hoje é projetada em 35,8 anos, bem próxima à nacional (35,9 anos) e a 8ª entre as unidades da Federação, deve chegar, em 2070, a 49,7 anos, distanciando-se, para cima, do Brasil como um todo (48,4 anos) e também se tornando a 2ª mais alta, abaixo apenas, mais uma vez, do Distrito Federal (50,0 anos).

Segundo o IBGE, o aumento da esperança de vida é um fator importante no envelhecimento da população. Na Bahia, a esperança de vida ao nascer projetada deve aumentar quase 8 anos entre 2024 e 2070, passando de 75,8 para 83,7 anos. O avanço deve ser maior para os homens, de 71,9 para 81,3 anos do que para as mulheres, de 79,8 para 86,1 anos.



No Brasil como um todo, a esperança de vida ao nascer deve aumentar 7,3 anos entre 2024 e 2070, de 76,6 para 83,9 anos, mantendo-se um pouco maior do que a baiana.

A Bahia, que tem hoje a 10ª menor esperança de vida ao nascer entre os estados, deverá subir só uma posição no ranking, indo a 11ª mais baixa em 2070.

Mais dados



A queda percentual da população baiana até 2070 (-13,7%) deverá ser a 4ª mais profunda, atrás de Rio Grande do Sul (-18,9%), Alagoas (-17,0%) e Rio de Janeiro (-15,8%). Mesmo assim, a Bahia deverá continuar o 4º estado mais populoso do país.

Já a partir de 2053, na Bahia, as mulheres de 30 a 34 anos passarão a ter a maior taxa de fecundidade, e, em 2070, o número de nascimentos por ano, no estado, deverá ser 45,2% menor do que o projetado para 2024.

Estimada hoje (1º de julho de 2024) em 14.850.513 pessoas, a população baiana deve chegar a seu ponto máximo em 2034 (14.977.573).