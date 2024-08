Relembre casos em que vítimas reagiram e enfrentaram criminosos

Diversos casos de reação a assaltos têm acontecido neste ano de 2024 - Foto: (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O sentimento de insegurança tem se transformado em revolta para a galera que está cansada de sofrer com a criminalidade. Como consequência, casos em que a população fez justiça com as próprias mãos tem se tornado cada vez mais comuns na capital baiana.

Exemplo mais recente aconteceu na noite de quarta-feira (21), quando um motoboy identificado como Cláudio dos Santos se revoltou após ser assaltado por dois suspeitos, no bairro de Brotas, e perseguiu a dupla até alcançar um deles e se vingar; veja vídeo abaixo.

Relembre outros casos em Salvador:

- 5 de janeiro - Ladrão rendido por civil



Ocorrências semelhantes aconteceram ao longo de 2024, desde janeiro até este mês de agosto. Uma delas rolou no dia 5 de janeiro, quando um homem, em um ato de bravura, enfrentou o criminoso, tomou a arma e atirou contra ele, no bairro da Liberdade, em Salvador; assista.

- 13 de abril - Suspeitos motorizados se deram mal

Outra situação ocorreu no dia 13 de abril, nas proximidades da Alameda das Espatódeas, no bairro de Caminho das Árvores. De folga, um policial militar foi abordado por dois suspeitos em uma moto e reagiu ao assalto, baleando e matando o homem da garupa. O piloto, assustado com a reação, conseguiu partir a mil.

Policial de folga reagiu a assalto no Caminho das Árvores | Foto: Google Street View

- 31 de maio - Assaltantes de ônibus baleados por passageiro



No mês seguinte, especificamente no dia 31 de maio, dois suspeitos se deram mal após tentarem 'meter mão' em objetos dos passageiros de um buzu, que fazia a linha Boca da Mata - Iguatemi. Uma das vítimas surpreendeu os bandidos ao sacar uma pistola e atirar contra eles. Um dos criminosos conseguiu fugir, já o outro foi baleado e morto.

Passageiro de ônibus baleou e matou assaltante no coletivo em que estava | Foto: Reprodução/Redes Sociais

- 16 de junho - Dono de bar reage e dá pauladas em bandido



Já em 16 de junho, um elemento foi rendido a pauladas após tentar roubar um bar na ladeira dos Bandeirantes, no bairro Matatu de Brotas, pelo próprio dono do estabelecimento. Ferido, o suspeito foi levado por policiais para a UPA e posteriormente conduzido à delegacia de Polícia Civil.