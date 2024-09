Professora agride e pisa em barriga de menina de 5 anos

Profesosra deixou marcas em menina de 5 anos - Foto: Reprodução

A mãe de uma menina de 5 anos denunciou uma professora que agrediu sua filha em uma escola municipal do Jardim São Pedro, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na quinta-feira, 22.

De acordo com o g1, consta no boletim de ocorrência que a suspeita chegou a empurrar a menina com força e até ajoelhou na barriga dela. A criança teria esbarrado em trabalhos de outros estudantes em escolas e em seguida, agredida pela professora.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil de São Paulo e aguarda resposta.