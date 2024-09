Homem é morto a pedradas após xingar mãe de morador de rua

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na noite deste domingo, 25, por volta das 20h, um homicídio chocou a cidade de Cajazeiras, Paraíba. A vítima, ainda sem identificação, foi atacada com pedras por um homem em situação de rua que é dependente químico. O agressor foi detido em flagrante no local.

De acordo com a delegada Ana Valdenice, o crime ocorreu em uma área pública, e o corpo da vítima só foi descoberto na manhã desta segunda-feira. As primeiras investigações indicam que o ataque foi desencadeado após a vítima ter xingado à mãe do suspeito.

O suspeito admitiu o crime durante o interrogatório e imagens de segurança da região mostram o momento em que ele recolhe as pedras utilizadas no ataque.