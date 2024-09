Homem esvazia conta bancária da ex e toca fogo em sua casa

- Foto: Divulgação / PCDF

Na madrugada desta segunda-feira, 26, um homem foi preso preventivamente em Brazlândia após cometer diversos crimes contra sua ex-companheira. O suspeito incendiou a casa da vítima e realizou um furto em sua conta bancária, após ter visto mensagens dela com outra amiga.

Os crimes ocorreram na tarde de domingo 25, entre 14h e 15h. O homem acessou o celular da ex-companheira, para ler as conversas e descobriu que ela expressava arrependimento sobre o relacionamento que tiveram.

Leia também:



>> Casal brasileiro que se perdeu no Chile é resgatado em área montanhosa



>> Andressa Urach se revolta e diz que seguidores vão para o inferno



>> Homem usa filha pequena como escudo contra polícia para não ser preso

Inconformado, o autor acessou a conta bancária da mulher e transferiu R$ 900 para sua própria conta, sem autorização. Além disso, enviou a seguinte mensagem à vítima: “Vi sua mensagem com a *, eu vou me matar, sei que vou para o inferno”.

Não se sabe como ele conseguiu acessar as mensagens e a conta bancária da vítima. Além do furto, o homem incendiou a casa da mulher e enviou outra mensagem, dizendo: “Vai para a sua casa, tenho um presente para você”. Ele apagou todas as mensagens logo em seguida.

Diante da gravidade da situação, o delegado da 18ª DP solicitou a prisão preventiva do homem, que foi autorizada na noite de domingo. Por volta das 3h desta segunda-feira, o mandado foi cumprido em Brazlândia. O suspeito permanece detido.