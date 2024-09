Andressa Urach se revolta e diz que seguidores vão para o inferno

Andressa Urach reclamou de críticas de religiosos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sempre muito polêmica, Andressa Urach usou suas redes sociais para rebater as críticas que receber em função das suas postagens polêmicas e sua profissão. Ela também destacou que foi muito criticada por dividir a língua ao meio.

A influenciadora falou nos stories do Instagram: "Vocês viram que estão pegando no meu pé por causa da minha língua, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Eu saí do fundo do poço várias vezes e poucos amigos verdadeiros estiveram do meu lado".

"Mesmo que você não tenha ninguém, saiba que Deus está do seu lado. Mas não adianta esperar as bençãos cair do céu, você tem que trabalhar muito", comentou a famosa.

Andressa Urach, então, deu o seu sermão: "Deus existe, existe sim. Ele é justo com quem é mau, com quem rouba, mata, trai, e esse será castigado se não se arrepender, esse sofrerá nas mãos do Satanás".

"Os teus maus olhos, a tua fofoca, a tua intriga, tudo isso pode te levar ao inferno também, sabia? Só o fato de você vir aqui na minha rede social, me xingar, me ofender, falar defeitos, totalmente de graça, sendo que eu não fiz mal a você e a ninguém, eu não me vingo nem de quem me faz mal", disse.

A influenciadora desabafou também do público religioso: "Pode ter certeza que sou muito mais sã que muitos religiosos que usam suas línguas para soltarem veneno, destilarem ódio".