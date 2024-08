Andressa Urach surpreende com novo visual; veja

Andressa Urach também fez uma desabafo emocional - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após chocar a internet com o procedimento de bifurcação da língua, Andressa Urach decidiu causar mais uma vez nas redes sociais. Agora, ela surgiu com um novo visual ao colocar 11 piercings no rosto.

A atriz pornô fez uma publicação no Instagram mostrando o resultado. Ela também fez uma desabafo emocional e relembrou sua infância. Andressa revelou que essa nova modificação no corpo é um sonho de longa data.

“Quando eu tinha 11 anos, não tinha condições de colocar um piercing na sobrancelha, então resolvi fazer sozinha em casa com uma agulha e uma borracha de colégio”, contou. A musa do Onlyfans continuou: “Peguei um brinco da minha mãe e coloquei. Naquela época, me sentia diferente e adorava o impacto que isso causava”.



Além disso, ela relembrou um incidente doloroso envolvendo o piercing improvisado. “Meu piercing acabou sendo arrancado quando estava arrumando a cama, e minha mãe me levou ao hospital para dar pontos”, lembrou. Segundo ela, foi um momento difícil, “mas também marcante”.

Na oportunidade, Andressa criticou a comunidade evangélica, acusando-a de “lavagem cerebral”. “Eu sempre amei tatuagens e piercings desde pequena, mas não tinha dinheiro para as máquinas e nem idade", explicou. "Agora, estou vivendo meu sonho e sem medo do inferno, como costumo dizer”, encerrou.

