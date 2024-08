Andressa Urach se manifesta sobre 'aposentadoria' dos vídeos de sexo

Andressa Urach continuará produzindo conteúdos adultos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach abriu o jogo nas redes sociais, nesta quarta-feira, 21, sobre uma possível 'aposentadoria' dos conteúdos adultos. A influenciadora desmentiu sua saída das plataformas +18, afirmando que estava sendo alvo de fake news e distorção de fala.

“É uma mentira descarada. Estou completamente indignada com essa fake news. Essas informações falsas não vão me calar, nem me impedir de seguir em frente com o meu trabalho. Não vou tolerar que espalhem mentiras sobre mim”, desabafou.

Na semana passada, um vídeo onde Urach afirma que recebeu um "pedido de Deus" para excluir suas contas nas plataformas adultas, repercutiu nas redes sociais. No vídeo em questão, Andressa revela que obedeceu o pedido, e excluiu sua conta na plataforma OnlyFans.

No entanto, o vídeo repercutido é antigo, da época em que Urach havia se convertido ao evangelho e se afastou temporariamente das plataformas adultas.

Para tranquilizar os ânimos dos fãs, Andressa reforçou que não irá parar com os conteúdos +18. “Estou bem onde estou. As pessoas precisam parar de acreditar em qualquer coisa que veem por aí”, reforçou.