Andressa Urach tem mal súbito em gravação íntima e choca com decisão

Dias depois de rejeitar aposentadoria, Andressa Urach enfrentou um problema nesta sexta-feira, 23, e relatou tudo em rede social. Na madrugada, a criadora de conteúdos adulto comunicou que passou mal durante as filmagens de vídeo íntimo.

No seu Instagram, Andressa explicou aos seguidores que notou que a sua pressão arterial estava extremamente alta. Ela relatou: "Trabalhando até agora [02:20] e me deu uma dor de cabeça forte. Olha a pressão: 21/14. Vou tentar descansar".

Não demorou muito e a famosa voltou atrás da decisão. Ainda de madrugada, a ex-A Fazenda ressaltou que seguia trabalhando para produzir conteúdos.

"Adivinha? Estou trabalhando ainda. Quer ter sucesso? Trabalhe enquanto as pessoas dormem", falou Andressa Urach, que já mostrou quanto paga de impostos por ano e deu dica para quem deseja ficar rico.

Andressa Urach fala de aposentadoria



Nesta semana, a famosa usou as suas redes sociais para desmentir uma fake news que circulou. Ela negou que teria deixado a profissão de criadora de conteúdo erótico.

"Isso é uma mentira descarada! Estou completamente indignada com essa fake news. Essas informações falsas não vão me calar e nem me impedir de seguir em frente com o meu trabalho. Não vou tolerar que espalhem mentiras sobre mim", afirmou.