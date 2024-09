Casal brasileiro que se perdeu no Chile é resgatado em área montanhosa

Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60 anos, sumiram no domingo passado, 18 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os brasileiro que ficaram perdidos no Chile foram resgatados no Passo de São Francisco, na fronteira entre o Chile e a Argentina, na sexta-feira, 23, depois de ficar cinco dias desaparecidos.

Segundo revelaram as autoridades locais, Eraldo e Aurora ficaram presos na área montanhosa que liga o Chile à Argentina devido ao mau tempo. Eles saíram de Resende, no Rio de Janeiro, onde moram. A família começou a se preocupar depois de perder o contato com os dois. Uma vez resgatados, eles foram encaminhados para um abrigo na região do Lago Verde, no Chile.



Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60 anos, sumiram no domingo passado, 18. Eles estavam viajando de carro pela América do Sul.

No Instagram, Eraldo fez a primeira aparição depois do resgate. Ele contou elogicou o carro do casal por ter funcionado mesmo após passar seis dias com neve no motor.

"Enfrentamos uma nevasca, ficamos dias a temperaturas extremas, chegando a -20° com neve no motor por 6 dias. Quando fomos resgatados não imaginávamos que o carro fosse funcionar novamente. O resgate realizou o reboque e incrivelmente o carro funcionou!! Seguiremos a viagem com nosso carro", escreveu.

O perfil do governo regional de Atacama publicou um registro do momento do resgate, com o casal brasileiro, o filho deles, Raphael, e a nora, Cintia, além da equipe de buscas.



Leia mais:

>> Suspeita de matar bebê precisou ser salva de linchamento por policiais

>> “Não é para o futuro; é agora”, diz Jerônimo sobre escolas reformadas

>> Justiça decreta prisão preventiva de mulher que esfaqueou bebê

"Após uma intensa busca nesta manhã, Carabineros resgataram dois turistas de nacionalidade brasileira que estavam perdidos nas imediações da fronteira internacional com a Argentina", informou o governo.

Depois de ficarem cinco dias sem comunicação com a família, Eraldo e Aurora se reencontraram com parentes neste sábado, 24. A nora do casal, Cíntia Martins, informou que os sogros estavam sob cuidados médicos.



Um vídeo obtido pelo site chileno "24h" registrou o momento em que Eraldo e Aurora foi encontrado pelas autoridades locais. Eles foram encontrados na sexta-feira, 23.