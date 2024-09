Suspeita de matar bebê precisou ser salva de linchamento por policiais

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

A mulher suspeita de esfaquear e matar a bebê Ágatha Sophia Santana, de sete meses, no Centro Histórico de Salvador no último sábado, 24, precisou ser salva por policiais, quando era perseguida por pessoas que queriam linchá-la.

Os depoimentos que constam na decisão pela prisão preventiva da suspeita destacam que Rosimeire Santos de Jesus, de 43 anos, que confessou o crime, precisou ser retirada rapidamente do local para evitar um possível linchamento por moradores do bairro.



De acordo com um documento ao qual o Grupo A TARDE teve acesso, policiais de serviço na base do Terreiro de Jesus foram alertados por volta das 19h45 por pessoas presentes no local. Essas pessoas apontaram para uma mulher que passava apressadamente em direção à Rua Saldanha da Gama. Os policiais abordaram a mulher e a conduziram até a base móvel da 18ª CIPM. Foi então que pessoas chegaram à base informando que a suspeita teria esfaqueado um bebê de sete meses e que tentariam linchar a detida.

"Por volta das 19h45, populares apontaram para uma mulher que passava rapidamente pela praça em direção à rua Saldanha da Gama. O depoente [um dos políciais], juntamente com um colega, foi em direção à mulher, abordou-a e a conduziu até a base móvel do 18º BPM, localizada no Terreiro de Jesus, para averiguar o que ela havia feito. A princípio, os militares pensaram que se tratava de um roubo praticado pela conduzida", diz o documento.

"Na base móvel, a mulher foi identificada como Rosimeire Santos de Jesus. Várias pessoas se aproximaram da base e informaram que a mulher conduzida havia esfaqueado um bebê, e tentaram tirar ela da base para linchá-la devido ao ocorrido. Foi necessário retirar a conduzida da base móvel rapidamente para preservar sua integridade física. Os policiais colocaram a suspeita na viatura 8.1815 e a encaminhou para a DERCA. Na delegacia, chegou a mãe da criança, identificada como Jamile Sant'Anna Alves, e o Sr. Crispim, um taxista que socorreu a criança até a UPA dos Barris. Na DERCA, foram informados", completa a decisão.

Relembre o caso:

Uma bebê de apenas sete meses foi morta a facadas no sábado, dia 24, no Terreiro de Jesus, Centro Histórico de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, o nome da vitima é Agatha Sophia Santana.

Uma mulher de 43 anos, apontada como autora do crime, foi autuada em flagrante no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Populares acionaram uma guarnição da Polícia Militar, logo após a mulher utilizar uma arma branca para golpear a criança. Agatha foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

As guias para remoção e perícia foram expedidas. A suspeita realizou os exames legais e está a disposição da Justiça. Diligências e oitivas vão esclarecer a motivação do crime.