Mãe relata momento em que bebê foi morta em seus braços

Angústia e desespero. Esses foram os sentimentos que tomaram conta de Jamile Santana ao ver sua filha, Ágata Sophia Santana, de 7 meses, com o pescoço ensanguentado após ser esfaqueada durante um 'bate-boca' no sábado, 24, no Centro Histórico de Salvador.



O relato de Jamile foi concedido durante depoimento para as autoridades em audiência de custódia nesta segunda-feira, 26. No documento, que a reportagem do Grupo A TARDE teve acesso, a genitora da criança alegou que estava próxima a uma barraca de acarajé, quando foi atacada por Rosemeire Santos de Jesus.

Segundo ela, a mulher se aproximou com uma faca tipo peixeira nas mãos, disse: "AH, É VOCÊ, NÉ?", e foi para cima para esfaqueá-la. Neste momento, a vítima, que estava com o bebê dormindo nos braços, esquivou do golpe, que atingiu a criança no lado direito do pescoço.

No depoimento, Jamile ainda disse que viu o sangue esguichar do pescoço de sua filha e pela boca também. "Momento em que começou a gritar por socorro, enquanto a mulher saiu correndo com a faca na mão, indo para a rua 28", informou o documento.

Confissão e prisão

Autora do crime, Rosemeire também esteve presente na audiência de custódia e confessou ter esfaqueado a criancinha. Ela contou que não tinha a intenção de feri-la e seu objetivo era meter a faca na mãe, porém, acabou golpeando a criança sem querer.

A mulher foi capturada em flagrante no dia da ocorrência e teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (26). O caso está sob investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).