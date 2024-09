Nikolas Ferreira acusa Moraes de perseguição a envolvidos no 8/1

Nikolas Ferreira faz ataques a Moraes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 26, para acusar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de perseguir a direita bolsonarista com as condenações pela participação nos atos antidemocráticos de 8 e janeiro de 2023.

Segundo Nikolas, a atuação do magistrado da Corte se dá por "vingança". O parlamentar também prometeu participar da manifestação contra o ministro, prevista para acontecer no dia 7 de setembro, e aproveitou para acusar o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD), de omissão.

“O cara que colocou pessoas com penas altíssimas na cadeia por vingança à direita está sendo esquecido: Moraes”, disparou Nikolas, que continuou.

"O cara que está sendo omisso e ignorando os atos ilegais de Moraes, também está sendo esquecido: Pacheco. Irei a Paulista dia 07 pelo Clezão (empresário preso), pelas famílias destruídas e que contam com a nossa voz. Não há nenhum outro assunto mais importante que esse: nossa liberdade", escreveu.