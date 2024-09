Homem usa filha pequena como escudo contra polícia para não ser preso

- Foto: Fábio Dias/EPR

Em Reserva, nos Campos Gerais do Paraná, um homem utilizou sua filha pequena como "escudo" quando a polícia tentou cumprir um mandado de prisão preventiva contra ele. Segundo informações da Polícia Civil, o indivíduo foi detido por ameaçar uma juíza e uma promotora da cidade, depois de ter sido condenado por desacato. O caso foi divulgado nesta segunda-feira, 26.

De acordo com a Polícia Civil, as ameaças começaram após uma audiência realizada em 15 de agosto. O homem foi capturado na quinta-feira (22).

O delegado Silas Castro esclareceu: "Ele foi condenado por desacato a um policial e tentou alterar a pena. No entanto, o pedido foi negado pela juíza e pela promotora. Assim que saiu do fórum, começou a proferir xingamentos do lado de fora."

Leia também:



>> Novo RG chega a mais sete postos de SAC no interior da Bahia



>> Suspeita de matar bebê precisou ser salva de linchamento por policiais



>> Médico acusa técnico de enfermagem de fotografar paciente sedada nua

No dia seguinte à condenação, o homem enviou áudios com ameaças e xingamentos em um grupo de mensagens com mais de 200 integrantes, conforme indicado pela polícia.

O delegado Castro destaca que o homem só pegou a filha no colo após a chegada da polícia e chegou a segurá-la de cabeça para baixo para evitar a aproximação dos policiais. Felizmente, eles conseguiram contê-lo antes que a criança se machucasse.

O homem foi levado para o sistema penitenciário. Nem o nome dele, nem o nome e a idade da filha foram divulgados.