Invasão de privacidade: homem é preso suspeito de 'stalking

Um homem acusado de assédio persistente e invasão de privacidade foi preso nesta terça-feira, 13, em Porto Seguro, no extremo Sul do estado. Além disso, foram apreendidos diversos celulares, um computador e um notebook.

Os equipamentos serão periciados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e pelo Núcleo de Inteligência da 23ª Coorpin/Eunápolis, com o objetivo de obter outras evidências relacionadas ao caso.



A ação integra a Operação Stalking, com o apoio do Núcleo de Inteligência da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/DESC) e da Delegacia Territorial de Porto Seguro.

Vale lembrar que esta investigação teve início em 2023, quando vítimas deste tipo de crime, notadamente mulheres, registraram as ocorrências. A partir daí, foi desenvolvido um minucioso trabalho de inteligência, que culminou com a coleta de evidências suficientes para agir e buscar provas adicionais no sentido de fortalecer as acusações.

Stalking é crime

O stalking ou assédio persistente é uma forma grave de invasão de privacidade e pode causar danos emocionais significativos à vítima. A ação da polícia é um passo importante para proteger a vítima e garantir que o autor enfrente as consequências legais de seu comportamento. O suspeito foi conduzido à Delegacia Territorial de Porto Seguro, onde confessou a prática criminosa. O inquérito tramita sob sigilo e o acusado segue à disposição da Justiça.