Ex-Bahia é condenado por desferir soco em torcedor

Carlos Alberto agrediu torcedor após levar drible do jogador Arrascaeta, do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo / Reprodução / Fox Sports

O ex-jogador Carlos Alberto, que passou pelo Bahia em 2011, foi condenado pela Justiça devido ao soco dado em um torcedor do Flamengo, que o provocou por conta de uma caneta que ele levou do meia Arrascaeta, em jogo promovido pelo ídolo Zico no Maracanã.

A situação ocorreu em uma casa de eventos. A vítima informou à Justiça que brincou com o ex-jogador ao dizer que "o Arrascaeta te mandou um abraço", devido ao drible. Na sequência, Rodrigo Rodrigues Leão levou um murro no rosto.

Carlos Alberto foi punido pelo 9º Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro pela agressão e terá que pagar uma multa no valor de R$ 15 mil.

No julgamento, o ex-meia se defendeu afirmando que se o soco ocorresse, ele "nem em pé estaria" e denunciou que sofreu ofensa racial, o que não foi provado no processo, que constatou a agressão ao torcedor após exame de corpo de delito.

"Não resta dúvida a respeito da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, merecendo o réu a reprimenda estatal, não havendo nos autos causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade", diz a decisão judicial.

A magistrada responsável pelo caso condenou o ex-jogador a três meses de detenção inicialmente. A condenação foi substituída pela multa, que foi calculada referente ao estilo de vida de Carlos Alberto.

O ex-jogadopr se envolveu em polêmicas em 2024. No mês de abril, foram duas situações: vizinhos denunciaram o ex-atleta por ameaças e orgias em condomínio. Em outra ocasião no mesmo local, ele quebrou retrovisores de carros.