Vizinhos denunciam ameaças e orgias realizadas por ex-jogador do Bahia | A TARDE

O ex-jogador de futebol, Carlos Alberto, soma mais 50 incidentes em condomínio, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em que mora e responde criminalmente por conduta indevida contra vizinhos e funcionários. De acordo com informações processuais, reveladas pelo jornal O Globo, Carlos Alberto é acusado de condutas indevidas que passam por lesão corporal, ameaça e orgias na varanda.



Entre os anos de 2019 e 2023, Carlos Roberto foi multado diversas vezes e os valores das punições superam R$20 mil. No processo, a defesa dos moradores pede prisão simples, de quinze dias a três meses, por "perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheio" e "molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade".

E-mails enviados pelos vizinhos à administração revelam que durante um episódio, Carlos Alberto foi até a guarita, gritando com os porteiros, afirmando que sua noiva havia entrado no condomínio sem sua autorização. Em tom de ameaça, o ex-jogador afirmou que caso a situação se repetisse, "ele ia dar tiro dentro do condomínio".

Durante as reuniões caóticas, Carlos Alberto também foi acusado de atirar garrafas de vidro e guimbas de cigarro pela janela. Diversos relatórios de funcionários do condomínio constam no processo movido pelos moradores contra o jogador. Em um dos documentos, escrito à mão, um porteiro afirma ter medo de agir diante das reclamações dos vizinhos sobre Carlos Alberto.

Carlos Alberto foi flagrado quebrando retrovisores de um carro com chutes. Nas imagens que circulam nas redes sociais, Carlos Alberto é visto discutindo com alguém dentro do veículo, até que 'pega ar' e começa a chutar com força os retrovisores do automóvel.