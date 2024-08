Botafogo e Palmeiras se encontram em duelo sem favorito; onde assistir

Duelo entre Botafogo e Palmeiras pelo Brasileirão - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Dois dos elencos mais caros da América do Sul e favoritos ao título da Libertadores, Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 14, no estádio Nilton Santos, às 21h30, no principal duelo de quartas de final do torneio. A partida será transmitida na Globo, ESPN e Disney+.

Se nos últimos anos o Palmeiras se consolidou junto com o Flamengo como um dos clubes mais ricos e poderosos do continente, com duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023) e uma Copa do Brasil (2020), o Botafogo tem como objetivo se juntar aos dois desde que o magnata americano John Textor comprou a SAF do clube, em 2021.

Com altos investimentos (este ano fez as duas contratações mais caras do futebol brasileiro, Luiz Henrique e Thiago Almada), o Botafogo deu um evidente salto de qualidade, embora ainda não tenha conquistado títulos.

No ano passado, o 'Alvinegro' liderou o Campeonato Brasileiro por várias rodadas, mas inexplicavelmente deixou uma vantagem de 13 pontos escapar na reta final e o título acabou com o Palmeiras.

A rivalidade em campo extravasou as quatro linhas, com fortes críticas e acusações entre Textor e Leila Pereira, presidente do clube paulista, o que aumentou as animosidades entre as equipes.

Líder, mas oscilando

O Botafogo chega ao jogo como líder do Brasileirão, com 43 pontos em 22 rodadas, mas conseguiu apenas uma vitória nos últimos quatro jogos e na semana passada foi eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia.

No domingo, com vários reservas, foi derrotado pelo Juventude por 3 a 2 em Caxias do Sul, e só manteve a liderança graças ao Palmeiras, que arrancou um empate contra o Flamengo (1 a 1) no Maracanã.

O técnico Artur Jorge contará com a volta do artilheiro do time, Tiquinho Soares, mas ainda terá muitos desfalques por lesão: Júnior Santos, Jeffinho, Carlos Eduardo, Rafael e Matheus Nascimento.

Além disso, o experiente lateral uruguaio Damián Suárez, titular, pediu para deixar o clube depois de um suposto interesse do Peñarol, mas a transferência não deu certo e o Botafogo decidiu afastá-lo do elenco.

Expectativa por Estêvão

Por sua vez, o Palmeiras não vem bem na temporada. Quarto colocado no Brasileirão, a cinco pontos do Botafogo, o time paulista vem de eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo.

A grande dúvida no 'Verdão' é o jovem Estêvão, que se lesionou há duas semanas, mas a expectativa é que ele esteja pronto para os duelos de oitavas da Libertadores. Dudu, Piquerez e Bruno Rodrigues estão fora por lesão, assim como Richard Ríos, suspenso, enquanto o lateral Mayke é dúvida.Felipe Anderson e Zé Rafael, que não jogaram no fim de semana, voltam ao time.

Prováveis escalações:



Botafogo: John - Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Cuiabano - Gregore, Allan - Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada - Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge

Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis, Vanderlan - Zé Rafael, Raphael Veiga, Aníbal Moreno - Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira