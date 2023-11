Investigador é preso em ação que teve mais cinco policiais como alvos | A TARDE

Um investigador da Polícia Civil foi preso na manhã desta quinta-feira, 19, durante a Operação Urtiga, que também teve como alvo um delegado e quatro policiais militares. Eles são suspeitos de integrarem um grupo de extermínio, que também pratica extorsão mediante sequestro.

A ação, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), em conjunto com o Ministério Público, ainda resultou na apreensão de seis pistolas calibres 380 e .40, mais de 100 munições, carregadores balísticos e celulares. A operação aconteceu nas cidades de Valente, Conceição do Coité e Santaluz.

A operação foi desencadeada pela Força Correcional Especial Integrada (Force) da Corregedoria Geral da SSP, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP e das Corregedorias da Polícia Civil (Correpol) e da Polícia Militar (Correg).

Investigações



Esta é a segunda fase da operação. Na primeira fase, realizada no dia 6 junho, juntamente com a Operação Garça Dourada, deflagrada pela Polícia Federal, foram presos quatro policiais militares e um investigador, além de um traficante.

As ações articuladas foram desencadeadas nas cidades de Jacobina, Santa Luz, Valente, Santa Bárbara, Cansanção e Nordestina.