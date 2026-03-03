Isabela Suarez é destaque na 2ª edição do Talk Mulheres Inspiradoras

Isabela Suarez, presidente da ACB - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O Talk Mulheres Inspiradoras, idealizado por Graça Valadares, presidente da Associação dos Lojistas do Shopping da Bahia (ALSCIB), chega à sua 2ª edição após uma estreia marcada por casa cheia e forte repercussão. Realizado em parceria com o Shopping da Bahia e com mediação da jornalista Gabi Monteiro, o projeto nasceu para valorizar trajetórias femininas de impacto e ampliar o debate sobre liderança, propósito e transformação social.

Com o conceito “Gente que faz a diferença na Bahia”, o encontro destaca histórias inspiradoras de mulheres que transformam o estado por meio do trabalho que desenvolvem. O evento acontece no dia 12 de março, às 17h, no Pereira Café (3º andar, Alameda das Grifes), e traz como convidada Isabela Suarez, advogada e empresária baiana, atual presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) e também da Fundação Baía Viva.

| Foto: Divulgação

A iniciativa reafirma o compromisso da entidade e do empreendimento com ações que dialogam com o desenvolvimento da sociedade e com o fortalecimento da presença feminina nos espaços de decisão. Um shopping que atravessa gerações não vende apenas produtos, vende histórias. O Talk nasce exatamente desse entendimento, criando um ambiente de troca verdadeira, onde trajetórias de liderança inspirem outras mulheres a ocuparem seus lugares com confiança, competência e visão de futuro. “Queremos que cada edição seja um encontro de experiências e de construção coletiva”, destaca Graça.

Liderança feminina que conecta tradição e inovação

À frente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez tornou-se a segunda mulher a presidir a instituição em mais de 200 anos de história; um marco que traduz coragem, preparo e protagonismo feminino. Advogada e empresária, construiu sua trajetória com diálogo, firmeza e visão de futuro, tornando-se uma das vozes mais respeitadas do empresariado baiano. Sua caminhada reflete exatamente o propósito do Talk: histórias reais de superação, liderança e sucesso que inspiram outras mulheres a ocuparem seus espaços com confiança e autenticidade.

Mediação com olhar sensível e contemporâneo

A conversa será conduzida por Gabi Monteiro, jornalista, apresentadora, radialista e atriz, que atua na BandNews Salvador com conteúdos voltados especialmente ao público feminino. O encontro será gravado e exibido no programa Band Talks com Gabi Monteiro, na Band, ampliando o alcance do projeto para a televisão. Com experiência também no YouTube e em podcast, Gabi imprime leveza, escuta atenta e profundidade às entrevistas, criando o ambiente ideal para um bate-papo verdadeiro, inspirador e próximo do público.

Para a ALSCIB, o Talk Mulheres Inspiradoras integra uma agenda estratégica que fortalece o Shopping da Bahia como espaço de convivência, conteúdo e valorização de histórias que impactam a comunidade. “Acreditamos na força da palavra e na potência do exemplo. Quando uma mulher compartilha sua trajetória com honestidade e propósito, ela abre caminhos para muitas outras”, afirma Graça Valadares.