Jerônimo diz que Saúde de Feira de Santana precisa de "cuidados"

Incomodado com a situação da Saúde de Feira de Santana, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) relembrou que o segmento precisa de cuidados, devido a atual situação a qual se encontram os hospitais e unidades de atendimento médico.

"O que eu quero fazer em Feira de Santana é cuidar da saúde. Nós não podemos ver macas e cadeiras em corredor de hospitais", afirmou.

Jerônimo alertou que o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB) tome partido da situação e busque soluções para resolver os problemas.

"Preciso que o prefeito compreenda a responsabilidade dele e faça o papel que tem que ser feito, para que não possa ficar na conta do Estado um conjunto de situações que às vezes a gente tem que cuidar", disse.

Sendo assim, o chefe de Estado pretende intervir na situação e prometeu investigar melhor o que acontece na Saúde do município.

"No final de semana vou pedir à secretária de Saúde do Estado, Roberta Santana, para que a gente vá até lá, dentro do município, para resolver, porém o município tem que fazer a parte que lhe compete", finalizou.