Jornada de capacitação prepara PCDs para ingresso na área de TI

Um ambiente inclusivo onde é possível desenvolver habilidades e ter acesso a oportunidades de emprego em organizações que valorizam a diversidade é um desejo compartilhado por milhares pessoas. Em setembro, celebrando o Mês da Luta da Pessoa com Deficiência e atendendo especificamente pessoas neurodivergentes ou com deficiência física, auditiva, visual, mental ou múltipla, — seja ela visível ou não — a Estácio, a Amazon Web Services (AWS) e o Instituto Yduqs se uniram para criar o Bootcamp Carreiras sem Barreiras.

O programa online é destinado às pessoas com deficiência (PCDs), sejam universitárias ou formadas em um dos campi ou polos de ensino da instituição em todo o país.

Segundo Elaine Campos, gerente nacional de carreiras e responsável pelo Bootcamp Carreiras sem Barreiras, o programa que nesta primeira edição contemplou mais de 300 participantes, poderá atender mais de 6 mil pessoas, entre estudantes e formados na Estácio nos próximos anos.

“Com essa iniciativa, queremos promover a inclusão para além da esfera acadêmica. Temos uma equipe dedicada exclusivamente para auxiliar universitários e formados a desenvolverem as competências necessárias para que tenham melhores oportunidades em suas carreiras.”, destaca.

De acordo com dados do módulo Pessoas com Deficiência, da Pnad Contínua 2022, existem cerca de 18,6 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência. Além disso, pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda. No setor de tecnologia, um levantamento realizado pelo Relevo em 2021 aponta que apenas 1,6% das vagas de empresas de tecnologia são destinadas a candidatos com deficiência.

Para a AWS, é essencial investir em iniciativas que capacitem profissionais e criem ferramentas para aumentar a representatividade desse público na área. A Tech Alliance da AWS tem como missão construir uma ponte entre a academia e a indústria, auxiliando clientes e parceiros a se conectarem com talentos cada vez mais recrutáveis, através de seus programas educacionais e iniciativas de aceleração do desenvolvimento de profissionais.

"Temos como compromisso democratizar o acesso à nuvem, pois sabemos que uma força de trabalho de TI mais diversa e inclusiva é também fundamental para minimizar alguns vieses no desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial", afirma Paulo Cunha, diretor do Setor Público na Amazon Web Services Brasil. "A consciência crescente dessa responsabilidade tem feito com que cada vez mais entidades, clientes e parceiros, se unam para que a capacitação em habilidades digitais inclua grupos sociais subrepresentados".

Com quatro etapas, o bootcamp teve início com a live Career Day, realizada no dia 25 de setembro. Já em outubro, os participantes realizaram uma trilha de preparação, na qual receberam informações e dicas sobre a elaboração de um currículo atrativo, busca estratégica de vagas, motivação em processos seletivos e orientações comportamentais, além de preparação para entrevistas. A etapa de Treinamentos Tech está sendo ministrada pela CompassUOL empresa de tecnologia que faz parte do Grupo AI/R, este que contará com outras empresas do seu grupo para promoção de conhecimento aos estudantes, com foco no mercado de trabalho. Finalizando a ação, os integrantes do Bootcamp terão a oportunidade de realizar entrevistas para vagas de estágio e emprego disponíveis nas organizações que apoiam a iniciativa.