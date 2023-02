José Carlos Aleluia lamenta a morte de José Jorge Randam

O ex-deputado federal José Carlos Aleluia lamentou a morte do radialista, jornalista e publicitário José Jorge Randam, aos 90 anos, nesta sexta-feira, 24.

“O querido Randam foi um dos pioneiros da comunicação institucional na Bahia”, lembrou Aleluia.

O ex-deputado assinala que a agência de publicidade de Randam foi a responsável pela comunicação do programa Luz no Campo, lançado em 1982, quando Aleluia dirigia a então estatal.

“Tive o prazer de conviver com a simpatia, o talento e a competência de José Jorge Randam. A Bahia perde um filho que brilhou no rádio, na imprensa, na publicidade e, com certeza, vai reluzir tudo que fez de bom e de bem no céu. Meus sentimento à família e aos amigos deste grande baiano”, disse Aleluia.

Randam tinha 90 anos e estava internado no hospital Cardio Pulmonar. O dia do falecimento coincidiu com a data de nascimento do jornalista.