Jovem autista é mantida em cárcere privado e estuprada na Bahia

Uma jovem autista de 19 anos foi mantida em cárcere privado e estuprada em uma casa localizada no Distrito do Caípe, em São Francisco do Conde. Ela desapareceu na terça-feira, 27, quando avisou a uma amiga que estava indo conhecer um rapaz chamado Deivid Santos Amaral. Ao chegar no local, foi mantida em cárcere privado. Equipes da Polícia Civil resgataram a mulher nesta quinta-feira, 29.



Durante os dias de cárcere, a jovem estava sendo procurada pela família, que reside em Candeias. A vítima conseguiu entrar em contato por telefone com a mãe e informou que estava sendo estuprada por quatro homens e uma mulher, em Caípe.

Ela conseguiu enviar fotos da casa onde estava sendo mantida, e policiais chegaram ao cativeiro, após realizarem rondas na região.

Segundo a polícia, no local havia várias camisinhas e pinos de cocaína usados. A vítima foi encontrada bastante degradada. No local, estavam ainda dois homens e uma mulher, sendo todos conduzidos para a unidade policial, para adoção das medidas cabíveis.