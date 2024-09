Empresário foragido por fazer 'pirâmide' da pedofilia é preso

O investigado é dono de comércios no Itapoã (DF) e no Paranoá (DF) - Foto: Divulgação | Prefeitura de Maringá

Um empresário de 61 anos acusado de estuprar adolescentes de 12 e 13 anos foi preso na manhã desta quinta-feira, 29, durante a Opração Predador II, no Distrito Federal.

A coluna Na Mira apurou que o investigado é dono de comércios no Itapoã (DF) e no Paranoá (DF), mas não teve a identidade revelada.

Como forma de atrair as vítimas, o suspeito chegava a pagar R$ 1 mil para chantagear meninas sem experiência sexual. Além disso, costumava dar presentes e organizar festas com as menores de idade. Uma das vítimas, atualmente com 16 anos de idade, era estuprada pelo criminoso desde os 13.

Leia mais

>> Com possível remoção do 'X', Lula se antecipa e divulga outras redes

>> Mal interpretada, diz Azul (AZUL4) sobre notícia que fez ação desabar

>> Sem dinheiro? Davi quebra silêncio sobre polêmica com carro de luxo

Com a decretação da prisão temporária dele pela Justiça, por um prazo de 30 dias, o mandado contra o abusador foi cumprido em junho. No entanto, ele recorreu a instâncias superiores, conseguiu direito à liberdade e aproveitou para fugir.

Com a finalização do inquérito do caso, o investigado acabou indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e por exploração sexual, além de ter a prisão preventiva pedida, medida deferida pelo Poder Judiciário.

Após a autorização, a polícia fez buscas e descobriu que estava no distrito de Bezerra, no município de Formosa (GO). Ele foi preso e levado para a carceragem da delegacia.