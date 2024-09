Mal interpretada, diz Azul (AZUL4) sobre notícia que fez ação desabar

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

As ações da companhia aérea Azul (AZUL4) registraram forte queda na Bolsa brasileira, a B3, nesta quinta-feira, 29, fechando em baixa de 24,14%, a R$ 5,50.

O cenário ocorreu após notícia de que a companhia aérea estaria avaliando questões como a oferta de ações e um pedido de proteção contra credores nos Estados Unidos, diante de obrigações de dívida com vencimento próximo. A informação foi divulgada pela Bloomberg.

Em nota para a imprensa, a Azul (AZUL4) afirma que a notícia que causou o 'pânico' nas ações foi "mal interpretada".

"A Companhia está em negociações ativas com seus principais stakeholders para otimizar a estrutura de equity acordada no plano de otimização de capital do ano passado. Em linhas gerais, os stakeholders estão demonstando apoio e as negociações estão avançando na direção de melhores resultados para todas as partes. Como temos demonstrado consistentemente, a Azul sempre favorece soluções amigáveis e comerciais que maximizam valor para todos os seus stakeholders", explicou a Azul.

Confira a resposta na íntegra:

"A Azul S.A., “Azul” ou “Companhia”, (B3:AZUL4, NYSE:AZUL), vem por meio desta esclarecer aos seus acionistas e ao mercado em geral sobre a notícia mal-interpretada publicada pela Bloomberg em 28 de agosto de 2024.

Conforme divulgado anteriormente em nossa teleconferência de resultados do 2T24 no dia 12 de agosto de 2024, nossas operações foram severamente impactadas em 2024 por diversos fatores, tais como:

(i) a desvalorização do real brasileiro;

(ii) a redução em nossa capacidade doméstica como resultado das enchentes no Rio Grande do Sul em maio e o fechamento do Aeroporto de Porto Alegre, com reabertura parcial prevista para outubro de 2024;

(iii) a redução temporária em nossa capacidade internacional no primeiro semestre do ano; e

(iv) os atrasos nas entregas de novas aeronaves pelos fabricantes.

Como resultado, a Azul desenvolveu um novo plano estratégico, visando uma melhoria geral de sua estrutura de capital e posição de liquidez. A Companhia está em negociações ativas com seus principais stakeholders para otimizar a estrutura de equity acordada no plano de otimização de capital do ano passado. Em linhas gerais, os stakeholders estão demonstando apoio e as negociações estão avançando na direção de melhores resultados para todas as partes. Como temos demonstrado consistentemente, a Azul sempre favorece soluções amigáveis e comerciais que maximizam valor para todos os seus stakeholders.

Além disso, como também informamos em nossa teleconferência de resultados, temos capacidade adicional de captação de recursos utilizando Azul Cargo como garantia primária no montante de até US$ 800 milhões. Outras fontes de liquidez também estão disponíveis. Ontem, o Congresso brasileiro aprovou o projeto de lei que permite que as companhias aéreas tenham acesso a linhas de crédito recorrentes apoiadas pelo Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC).

Além disso, como já anunciado, a Companhia está mantendo discussões com a Abra para explorar possíveis parcerias ou combinações de negócios relacionada à GOL. Até a presente data, ela não celebrou ou formalizou um acordo, vinculante ou não.

A Azul gostaria de reforçar seu compromisso com o cumprimento das regras de divulgação de informações periódicas, eventuais e outras informações de interesse do mercado aplicáveis às companhias abertas, garantindo sua ampla e imediata disseminação e tratamento igualitário a todos, de forma a evitar qualquer tipo de assimetria de informação que possa prejudicar seus investidores. A Azul manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre quaisquer desenvolvimentos significativos."