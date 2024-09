Mau tempo faz quatro aviões arremeterem no aeroporto de Ilhéus; vídeo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O maus tempo que vem atingindo a cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, desde última quarta-feira, 28, fez com que quatro aviões arremetessem durante procedimento de pouso no Aeroporto Jorge Amado. A informação foi confirmada pela concessionária responsável pelo aeroporto.

Um vídeo que circula nas redes sociais flagra o momento em que um avião da Azul realizou a arremetida. A companhia aérea informou que, após a manobra, o piloto conseguiu pousar o avião com sucesso e desembarcar os passageiros em segurança. [assista vídeo abaixo]

Outro voo que realizou a arremetida pertence à companhia Gol, que acabou cancelando dois voos com destino a São Paulo. A previsão é de que os passageiros possam retomar suas viagens nesta quinta-feira, 29.

Em Ilhéus, os incidentes de arremetida foram causados pelas chuvas e ventos fortes que afetaram a cidade durante o dia. Segundo a Defesa Civil local, as rajadas de vento chegaram a atingir 40 km/h.

Procedimento de arremeter

A arremetida é um procedimento padrão e seguro na aviação. Esse processo ocorre quando o piloto precisa interromper o pouso, seja enquanto o avião ainda está no ar ou já tocou o solo.

Entre os principais motivos para uma arremetida estão mudanças abruptas na direção ou velocidade do vento, fortes turbulências, chuvas intensas na área do aeroporto ou a presença de obstáculos como animais ou detritos na pista.