Shopping de Salvador leva shows de samba e stand up comedy gratuitos

Shopping de Salvador receberá apresentações de graça - Foto: Divulgação

O Salvador Norte Shopping realizará o SamBAR, evento que vai unir shows de samba, apresentações de humor e comida de boteco nos fins de semana. A programação especial começará neste sábado, 31.

Neste final de semana, a banda GelaSamba animará o público do local no primeiro dia do evento. No domingo, 1, o repertório de samba e pagode de Bruninho Santiago. Os shows são gratuitos e acontecem às 18h, no piso L3 do estabelecimento.

Entre os dias 6 e 29 de setembro, a grade de atrações será sempre com shows de samba gratuitos às sextas e aos sábados, com atrações como Viola de Doze, Pagode do Thiago e Samba de Oyá.

Já os domingos serão de humor com apresentações de stand up comedy, também gratuitas, com nomes como Leozito Rocha e Well Fonseca.

Confira a programação completa do SamBAR: