Sepultura em Salvador! Banda confirma show na Concha Acústica

Maior banda de Heavy Metal da história do Brasil, o Sepultura confirmou que sua turnê de despedida, “Celebrating Life Through Death”, passará por Salvador. O grupo se apresentará na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 15 de dezembro.

A banda fez uma postagem em seu perfil do instagram, por volta das 16h45, confirmando cincos novas datas no Brasil; confira:

Em dezembro de 2023, o Sepultura anunciou o fim da banda e a turnê despedida.



"O Sepultura vai parar. Vai morrer. Uma morte consciente e planejada", disse a banda, em comunicado.

À época do anúncio, o Sepultura era formado por Andreas Kisser (guitarra), Paulo Xisto (baixo), Derrick Green (vocal) e Eloy Casagrande (bateria). A poucos dias de começar a turnê, no entanto, Casagrande deixou a banda para integrar a banda americana Slipknot. O americano Greyson Nekrutman ocupou a vaga de Eloy na banda brasileira.



História do Sepultura

O Sepultura foi formado em 1984, em Belo Horizonte (MG), pelos irmãos Max e Iggor Cavaleira, que já não integram mais a banda. A partir da segunda metade dos ano 90, o grupo passou a ganhar notoriedade nos Estados Unidos.



O auge veio com a trinca de álbuns “Arise”, “Chaos A.D.” e “Roots”, lançados em sequência em 1991, 1993 e 1996, respectivamente.

Durante a turnê do “Roots”, Max Cavaleira deixou a banda, após os outros três integrantes, incluindo o irmão dele, pedirem que Gloria Cavalera, esposa de Max, deixasse de empresariar o grupo.