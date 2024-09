Soujuvs: show gratuito reúne artistas no Pelourinho nesta sexta, 30

O evento é aberto ao público com entrada gratuita - Foto: Divulgação

Depois de animar um público de mais de 20 mil pessoas na Arena Fonte Nova no último dia 17, o “Agosto das Juventudes” realiza neste final de semana mais uma ação para celebrar a potência dos jovens da Bahia. O Show SouJuvs acontece no dia 30 de agosto (sexta-feira), a partir das 17h, na Praça das Artes, no Pelourinho e é aberto ao público com entrada gratuita.

Unindo música e artes visuais, o evento trará shows de Pedro Pondé, Renata Bastos, Pivet Raro e Brunno de Jesus, com discotecagem de DJ Belle e live painting com a artista plástica Luana Octa. A apresentação da noite será da mestre de cerimônia Bárbara Bela.

Esta será a terceira ação cultural realizada em Salvador pelo “Agosto das Juventudes”, programa da Coordenação Geral de Políticas Públicas de Juventude (Cojuve), órgão da Secretaria de Relações Institucionais do Governo da Bahia (SERIN-BA).

A programação contou com uma primeira edição do Show SouJuvs, realizada no Pelourinho no dia 16, e com o Festival SouJuvs, que reuniu grande público na Arena Fonte Nova no dia 17 de agosto. Todas as ações de arte e música do programa são operacionalizadas pela Gato Dourado Produções.