Davi abre o jogo sobre possível prisão e processo por violência

Tamires Assis comentou sobre ação contra Davi Brito - Foto: Reprodução | Globo

Quatro meses após sair campeão do BBB 24, Davi Brito continua colhendo os frutos da fama que conquistou no reality. Mas, como nem tudo são flores, o baiano resolveu abrir o jogo sobre a situação com a musa do Boi Garantido, Tamires Assis.

Leia Mais:

>>> Global! Davi Brito “entra” para elenco de nova novela das 21h

>>> Davi não paga Porsche e carro é devolvido a loja de Salvador; entenda

>>> Mais de R$ 1 milhão na garagem: veja os carros de luxo de Davi Brito

Após ser acusado de violência psicológica e até ameaça com arma pela modelo, Davi deixou claro que não se abalou com o caso e que sua assessoria jurídica tá cuidando de tudo.

"Eu tô tranquilo, graças a Deus! Tô levando tudo pelo caminho certo. Tenho advogados competentes que estão no comando da situação. Agora é com eles e com a Justiça. O que for decidido, vida que segue", disparou o ex-BBB, durante uma entrevista ao Link Podcast.

Quando perguntado se essa treta com Tamires faria ele ficar mais esperto com quem anda ao seu redor, o ex-motorista de aplicativo filosofou sobre a vida ser uma escola.

“A vida ela é uma escola, pô! Ela vai ensinando a gente a fazer tudo. A gente não nasce sabendo, nasce inocente. Você vai crescendo e aprende a empinar pipa, dirigir, namorar. A vida te ensina tudo, por isso que a gente vai amadurecendo, nunca sabe tudo”, afirmou.