Lula indica Galípolo para sucessão de Roberto Campos no BC

Galípolo é o nome escolhido pelo presidente Lula para o Banco Central - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou de forma oficial, nesta quarta-feira, 28, o economista Gabriel Galípolo para a sucessão de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Galípolo, que é diretor de Política Monetária do BC, precisará ser sabatinado pelo Senado e ter o nome aprovado pelos parlamentares. O mandato de Campos Neto se encerra no final deste ano.

"O presidente da República me incumbiu de fazer um comunicado aqui de que hoje ele está encaminhando ao Senado Federal o indicado dele para a Presidência do Banco Central, que vem a ser o Gabriel Galípolo, que hoje ocupa a Diretoria de Política Monetária do Banco", explicou Haddad.

Galípolo é formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP). O mandato do economista, caso seu nome seja aprovado, terá quatro anos de duração.