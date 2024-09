Vai taxar? Haddad envia proposta que pode mudar rumos de big techs

A ideia de taxar as big techs é alinhada com uma tendência internacional que já está em discussão na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Fazenda, comandado pelo minsitro Fernando Haddad, trabalha para propor ao Congresso Nacional ainda neste semestre a taxação das gigantes da tecnologia, as chamdas "big techs".

De acordo com a Folha de São Paulo, o ministro acredita que proposta pode render R$ 5 bilhões ao ano à União.

A proposta não posusi relação com a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2025 (PLOA), que será encaminhado ao Legislativo na próxima sexta-feira, 30, pelo governo Lula.

Segundo a reportagem, a ideia da proposta de Haddad é a recomposição da base tributária do governo federal para 2026, movimento que está em curso desde o primeiro ano do governo Lula.

A ideia de taxar as big techs é alinhada com uma tendência internacional que já está em discussão na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Entre as maiores big techs em atuação no país, estão a Meta (dona de Facebook , Instagram e WhatsApp), Google e Amazon.

As empresas, segundo a Folha, alegam que já são tributadas no Brasil, e usam como exemplo os contratos de publicidade que fecham com as empresas instaladas no país.