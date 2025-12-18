Jovem cria música após desabafo de dona de Cabaré

Música se junta aos memes e comentários divertidos que tomaram conta das redes - Foto: Instagram @eoindiio

O desabafo da empresária Kalila Araujo, proprietária do Kalila Drinks, na cidade, de Serrinha (BA), sobre clientes caloteiros, ganhou as redes sociais e, agora, virou até tema de música.

Kalila, que ameaçou expor publicamente nomes e imagens de clientes inadimplentes, afirmando que a paciência com os "caloteiros" esgotou, rapidamente se tornou assunto em toda a região.

A indignação e a ameaça de que "quem não pagar até o prazo, vai ver a foto e o nome rodando em todo o comércio de Serrinha" inspiraram um jovem a criar um ritmo para a polêmica.

O vídeo do jovem, identificado como “Índio” no seu perfil oficial do Instagram, viralizou com a canção, e a letra faz referência direta à situação:

"Kalila tá injuriada por causa dos 'veaco'. Ele bagaçou as p*t* e no final deixou fiado", diz a parte da letra da música.

A canção se junta aos memes e comentários divertidos que tomaram conta das redes, com muitos cidadãos brincando que "há muita gente sem dormir em Serrinha hoje".

Alerta da Lei

Apesar da repercussão cômica e do prejuízo real sofrido pela empresária, o caso acendeu um sinal de alerta no campo legal.

Segundo o advogado Marcelo Duarte, a ameaça de exposição pública pode custar caro para Kalila, independentemente da validade da dívida. A legislação brasileira é rígida contra a cobrança vexatória.

Proibição lega l: o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor proíbe expor o inadimplente ao ridículo ou a qualquer constrangimento ou ameaça.

