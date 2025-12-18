Menu
BAHIA
"BAGAÇOU AS P*T* E DEIXOU FIADO"

Jovem cria música após desabafo de dona de Cabaré

Empresária baiana ameaçou expor clientes que usufruíram de serviços no seu estabelecimento e não pagaram, gerando memes e um música que viralizou

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

18/12/2025 - 11:05 h
Música se junta aos memes e comentários divertidos que tomaram conta das redes
O desabafo da empresária Kalila Araujo, proprietária do Kalila Drinks, na cidade, de Serrinha (BA), sobre clientes caloteiros, ganhou as redes sociais e, agora, virou até tema de música.

PF resgata jovens do 'Navio Cabaré' após denúncia de exploração sexual
Brasil terá o Dia Nacional do Brega em homenagem a Reginaldo Rossi
O que restou do Brega de Caroba após 25 anos? Confira tudo

Kalila, que ameaçou expor publicamente nomes e imagens de clientes inadimplentes, afirmando que a paciência com os "caloteiros" esgotou, rapidamente se tornou assunto em toda a região.

A indignação e a ameaça de que "quem não pagar até o prazo, vai ver a foto e o nome rodando em todo o comércio de Serrinha" inspiraram um jovem a criar um ritmo para a polêmica.

O vídeo do jovem, identificado como “Índio” no seu perfil oficial do Instagram, viralizou com a canção, e a letra faz referência direta à situação:

"Kalila tá injuriada por causa dos 'veaco'. Ele bagaçou as p*t* e no final deixou fiado", diz a parte da letra da música.

A canção se junta aos memes e comentários divertidos que tomaram conta das redes, com muitos cidadãos brincando que "há muita gente sem dormir em Serrinha hoje".

Alerta da Lei

Apesar da repercussão cômica e do prejuízo real sofrido pela empresária, o caso acendeu um sinal de alerta no campo legal.

Segundo o advogado Marcelo Duarte, a ameaça de exposição pública pode custar caro para Kalila, independentemente da validade da dívida. A legislação brasileira é rígida contra a cobrança vexatória.

  • Proibição legal: o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor proíbe expor o inadimplente ao ridículo ou a qualquer constrangimento ou ameaça.
  • Responsabilização: a exposição pode gerar responsabilização na esfera cível (indenização por danos morais) e na criminal, podendo configurar crimes contra a honra, como difamação (atribuir o fato de ser "caloteiro") e injúria.

Vídeo

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por @éoindiioo (@eoindiioo)

Compartilhe essa notícia com seus amigos

