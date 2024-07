Jovem de 18 anos é morto a facadas em casa de show na Bahia

O suspeito foi apreendido em flagrante e levado para uma delegacia de Vitória da Conquista - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um jovem de 18 anos foi morto a facadas em uma casa de shows em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu na madrugada de domingo, 7, e, de acordo com a Polícia Civil, o suspeito é um adolescente de 16 anos.

A vítima foi identificada como Ramon da Souza Rocha. A suspeita é que ele e o adolescente pertenciam a facções criminosas rivais e, por isso, teriam uma rixa.

O suspeito de cometer o crime entrou na festa, no bairro Felícia, com uma faca escondida no sapato. Após esfaquear Ramon, ele foi contido por outras pessoas que estavam na casa de shows e a Polícia Militar foi acionada.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

O suspeito foi apreendido em flagrante e levado para uma delegacia de Vitória da Conquista. Por ter menos que 18 anos, a Justiça determinou que ele fosse liberado e entregue aos responsáveis legais.

Veja também

>> Jovem de 18 anos é executado no bairro onde morava na BA

>> Jovem é morto após chamar mulheres de ‘barangas’