Jovem é morto após chamar mulheres de ‘barangas’

Crime aconteceu na sexta-feira, 28 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um jovem de 23 anos foi morto por um policial penal, em Belo Horizonte (MG), após chamar sua filha e esposa de ‘barangas’, na sexta-feira, 28. A vítima não teve nome divulgado.

Segundo informações do portal G1, a vítima teria dado em cima da filha do policial penal, amiga de sua ex-namorado, e proferido a ofensa após ser rejeitado. A mãe da jovem assediada também teria procurado o rapaz, que repetiu as ofensas.

O policial então teria ido a uma loja de caça-níqueis, na qual a vítima trabalhava, e efetuado o disparo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o jovem não resistiu.

A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública afirmou que não é possível confirmar ainda a autoria do crime. O caso está sendo investigado.