Jovem de 18 anos suspeito por 10 homicídios é executado na Bahia

A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga a morte de Anderson da Silva Ferreira, 18 anos, mais conhecido 'Sushi', encontrado sem sinais vitais na região de Asa Branca, em Feira de Santana. O jovem era suspeito de envolvimento em ao menos 10 homicídios.

O corpo de Sushi foi achado na calçada de uma residência na Rua Bel, no domingo, 8, com marcas de tiros na região do peito e braço. Entre os crimes, o jovem era investigado pela morte de um policial e de uma mulher de 24 anos, encontrada com as mãos amarradas e a boca amordaçada.

Ao menos quatro dos 10 homicídios já foram confirmados a participação dele.

A Polícia Civil informou que foram expedidas as guias para perícia e remoção e diligências são realizadas no sentido de identificar autoria e motivação para o crime.