Técnica de enfermagem é vítima de feminicídio na Bahia

O principal suspeito do crime é o ex-marido de Deborah - Foto: Reprodução

Uma mulher foi morta vítima de feminicídio em Irará, na Bahia. Deborah Saraiva dos Santos Campos, de 31 anos, foi morta na tarde do último domingo, 8, no Povoado de Caboronga, zona rural do município. De acordo com informações de testemunhas, o principal suspeito do crime é o ex-marido de Deborah, que não aceitava a separação.

O corpo da vítima foi descoberto pelo filho do casal, que encontrou a mãe ensanguentada dentro da residência da família. Após a ocorrência, foram expedidas as guias para a perícia e remoção do corpo, e a polícia já realiza diligências para confirmar a autoria e a motivação do crime.