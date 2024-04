Jovem de 19 anos é morto a facadas após discussão em Cavalgada | A TARDE

Um jovem de 19 anos foi morto a facadas após um desentendimento durante uma cavalgada, no município de Planaltina, sudoeste baiano, mais precisamente na Rua Quinze de Novembro. O crime foi cometido na madrugada de segunda-feira, 26.

Leia mais:

>> Homem é morto após ser espancado por cinco suspeitos

Segundo as informações iniciais da polícia, Cleiton Lima dos Santos, estava no evento quando ele e outro homem, também com idade aproximada aos 19 anos, tiveram uma discussão. O agressor então, conforme testemunhas, desferiu três golpes na vítima.

O Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPR-SO) foi acionado para a ocorrência, mas ao chegar no local.

Cleiton chegou a ser socorrido para uma unidade médica, mas não resistiu. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Planalto. A polícia ainda procura o autor das facadas.