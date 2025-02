Jovem de 20 anos morre após batida entre carro e carreta na Bahia

Acidente aconteceu em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia - Foto: Marlon Ferraz/Blog do Braga

Um jovem de 20 anos morreu após uma batida entre um carro e uma carreta que prestava serviço para os Correios, na noite de quarta-feira, 22. O acidente ocorreu na BR-242, em um trecho da cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A vítima foi identificada como Jéferson da Silva Bonfim.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, a carreta trafegava no sentido Luís Eduardo Magalhães e o jovem dirigia na pista contrária. Segundo o g1, o corpo de Jéferson Bonfim ficou preso às ferragens. O resgate foi feito por equipes do Corpo de Bombeiros.

Leia mais:

>> Morte de criança de 2 anos é investigada pela polícia na Bahia

>> Operação Mobile: Polícia Civil devolve celulares roubados

As duas pessoas que estavam no veículo dos Correios não sofreram ferimentos. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o acidente. O caso foi registrado na delegacia do município.