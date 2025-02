Morte de criança de 2 anos é investigada pela polícia na Bahia

Caso aconteceu na noite de terça-feira, 21 - Foto: Reprodução/Google Maps

A morte de uma criança de 2 anos está sendo investigada pela Polícia Civil. A menina, identificada como Eloá Araújo de Souza, foi levada ferida pelos pais adotivos para o Hospital Municipal Sagrada Família, na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, na noite de terça-feira, 21.

Segundo as investigações, a criança foi levada ao hospital pela mãe, que relatou aos profissionais de saúde que a menina teria sofrido uma queda da cama por volta das 19h. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pela equipe médica, a criança teve o óbito confirmado às 20h45.

Leia mais:

>> Homem invade banco pelo telhado, abre cofre e tenta furtar armas

>> PF desarticula esquema de pornografia infantil na Bahia



De acordo com o g1, durante o atendimento, os médicos observaram sinais de lesões no corpo da criança que geraram questionamentos sobre as circunstâncias da morte e acionaram a Polícia Civil, que iniciou um inquérito policial e solicitou a realização de exame pericial para avaliar as lesões encontradas no corpo da criança.

Em depoimento, a mãe contou que as lesões aconteceram por causa da queda da cama, e que a criança apresentava machucados pré-existentes por ser "muito ativa" e frequentemente sofrer pequenos acidentes domésticos. A mulher afirmou que a queda teria ocorrido durante uma tentativa da criança de pegar um brinquedo na cabeceira da cama.

O corpo da criança segue no Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município, onde passará por exames complementares. Não há previsão de quando acontecerá o velório e sepultamento dela.