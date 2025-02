PF desarticula esquema de pornografia infantil na Bahia

Objetivo principal da ação foi recolher dispositivos eletrônicos e mídias para a realização de exames periciais - Foto: Arquivo / PF / Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, 22, a Polícia Federal deflagrou a Operação Aurora, direcionada ao combate do compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes por meio de plataformas de troca de mensagens.

A investigação, iniciada pela unidade da Polícia Federal em São Paulo, levou à identificação de um suspeito residente em Feira de Santana, na Bahia.

Como parte da operação, agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na cidade baiana. O objetivo principal da ação foi recolher dispositivos eletrônicos e mídias para a realização de exames periciais que possam confirmar a participação do suspeito nas atividades criminosas.

Caso as evidências confirmem o envolvimento, o investigado poderá ser indiciado por crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece penas severas para o compartilhamento, por sistemas informáticos ou telemáticos, de registros que contenham cenas de abuso sexual envolvendo menores de idade.