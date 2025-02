Operação desarticula mais de R$ 1,5 milhão do tráfico na RMS

- Foto: Divulgação - Ascom/PCBA

Um operação realizada pela Polícia Civil apreendeu drogas e cirgarros eletrônicos no Centro de Distribuição de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, em Simões Filho, região metropolitana de Salvador, na terça-feira, 21. No total, os itens avaliados em mais de R$ 1,5 milhão para as organizações criminosas responsáveis pela logística e comercialização desses produtos ilícitos.

Segundo a corporação, entre os itens apreendidos estaão 4,5 quilos de maconha já embalados para distribuição, 2,5 quilos de cocaína pura, além de drogas sintéticas. Também foram encontrados 200 cigarros eletrônicos (vapers) contendo extratos líquidos de THC, 950 gramas de cogumelos alucinógenos e 88 frascos de anabolizantes, incluindo substâncias como nadrolona, trembolona, tadalafila, oxandrolona, durateston e winstrol.

De acordo com as investigações, os materiais apreendidos seriam distribuídos não apenas na capital baiana e em cidades do interior do estado, mas também em outras regiões do país, como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal.

Leia também:

>> Mãe Bernadete: defesa denuncia falhas no programa de proteção

>> Jovem confessa assassinato de três crianças em festa da Taylor Swift

>> Menino de 5 anos morre após passar 10 minutos submerso em piscina

A operação, denominada Operação Postagem, foi realizada por equipes de policiais civis do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), com o apoio do canil da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Segundo a corporação, a primeira edição da Operação Postagem reforça o compromisso da Polícia Civil da Bahia no combate ao narcotráfico e na interceptação de materiais que representam graves riscos à saúde pública e à segurança da população. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo telefone 181, com total garantia de sigilo.