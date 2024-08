Jovem de 23 anos é morto a tiros na frente da esposa e filhos na Bahia

Informações da Polícia Militar apontam que os suspeitos ainda tiraram Elias de dentro da residência e balearam ele novamente - Foto: Divulgação | GOVBA

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na frente da esposa e filhos, dentro da própria residência, no distrito de Santana, em Casa Nova, no norte do estado.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Elias da Silva Dias Neto. Ele estava em casa, no povoado do Papagaio, quando homens armados chegaram e efetuaram tiros contra ele.

Informações da Polícia Militar apontam que os suspeitos ainda tiraram Elias de dentro da residência e balearam ele novamente.

A PM informou que os familiares da vítima não ficaram feridos, e após o ataque, os homens armados fugiram do local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo de Elias para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necropsia.

A autoria e motivação do crime serão investigadas pela delegacia de Casa Nova. Não há detalhes sobre velório e sepultamento.