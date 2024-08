Jovem de 24 anos é morta a tiros enquanto velava corpo da mãe na Bahia

- Foto: Divulgação SSP/BA

Uma mulher de 24 anos foi morta a tiros no velório da mãe, na madrugada deste sábado, 27, em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. Outras duas pessoas que estavam no local foram feridas e socorridas para uma unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Civil, Adriana Maria da Silva, de 41 anos, morreu com disparos de arma de fogo na quinta-feira, 25, e estava sendo velada em uma capela no bairro Mutirão. Durante a cerimônia, a filha de Adriana, identificada como Érica Tamara Silva Lima, de 24 anos, também foi morta a tiros, disparados por quatro homens em duas motocicletas.

A Polícia Militar foi acionada. De acordo com a PM, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, que foi isolado para a realização de perícia pelo DPT.

A Polícia Civil informou que oitivas e diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação dos homicídios. A Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim está investigando os crimes.

Não há informações sobre o estado de saúde das pessoas feridas no velório.

