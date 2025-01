Jovem desaparece na Bahia e casa tem sinais de arrombamento

Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Larissa Oliveira da Cruz, de 25 anos, está desaparecida há pelo menos uma semana. O sumiço foi registrado pela família na Delegacia de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na última quarta-feira, 1º.

A preocupação aumentou após os parentes encontrarem a residência da jovem com sinais de arrombamento. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e segue realizando buscas.

De acordo com o delegado adjunto Manoel Vieira, todos os procedimentos investigativos estão em andamento. "A priori, nós não podemos descartar nenhuma hipótese com relação ao desaparecimento. Não podemos confirmar o dia que ela desapareceu", afirmou em entrevista à TV Santa Cruz.

Larissa, que trabalha como atendente em uma locadora de carros, teve sua rotina interrompida de forma misteriosa. Os investigadores estão analisando seu histórico de ligações e tentando identificar quem teve o último contato com ela.

Outro ponto destacado pelo delegado foi a morte da mãe da jovem, Suzana Trabuco, em novembro, em circunstâncias relacionadas ao tráfico de drogas na região. "[Mas] Não posso ser leviano e dizer que, por a mãe dela ter envolvimento com o tráfico de drogas, ter envolvimento com o crime, a Larissa também vai ter envolvimento com organizações criminosas", completou.

A Polícia Civil já identificou os suspeitos pelo assassinato de Suzana e trabalha para localizá-los. Enquanto isso, as buscas por Larissa continuam, e a família espera por respostas sobre seu paradeiro.